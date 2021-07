L’astinenza si fa sentire, lady Bonucci si sfoga sui social: “ormai è erotica anche la mollica di pane” [FOTO]

E’ passato più di un mese da quanto Leonardo Bonucci e sua moglie Martina si sono separati a causa di Euro 2021, pochi giorni ancora e i due potranno di nuovo riabbracciarsi dopo questo periodo di lontananza. Dopo la finale di domani sera infatti, gli azzurri rientreranno in Italia per poi ricongiungersi con le proprie famiglie per iniziare un periodo di meritata vacanza, con la speranza che lo facciano da campioni d’Europa in carica. Lady Bonucci non vede l’ora di stringere di nuovo suo marito, dal momento che inizia a farsi sentire anche la sua presenza… fisica. A confermarlo ci ha pensato la stessa Martina Maccari sui social, sottolineando come sia diventata erotica anche una… mollica di pane: “Giorno 30 e rotti. Ormai è erotica anche la mollica del pane”.