Dal ko con la Svezia al tetto d’Europa: il commovente post social di Bernardeschi dedicato agli italiani [VIDEO]

La vittoria dell’Europeo con l’Italia e subito dopo il matrimonio con la sua Veronica: sono giorni davvero intensi e bellissimi per Federico Bernardeschi, protagonista nella finale contro l’Inghilterra per aver segnato uno dei rigori decisivi nella lotteria finale. Il giocatore azzurro ha contribuito fortemente al successo della nostra Nazionale, ripagando il ct Mancini della fiducia in lui riposta.

Dedicato agli italiani

Un successo esaltante per Bernardeschi, che oggi ha voluto far commuovere tutti i suoi followers con un video significativo dedicato a tutti i tifosi italiani, ringraziandoli per essere stati vicino all’Italia dal ko con la Svezia nello spareggio per i Mondiali 2018 fino al successo di Wembley con l’Inghilterra che ha incoronato gli azzurri campioni d’Europa.