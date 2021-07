Toh, chi si rivede! Dani Pedrosa torna a gareggiare in MotoGP: correrà il GP d’Austria come wild card

SportFair

Tre anni dopo riecco Dani Pedrosa, pronto a tornare in pista per un Gran Premio ufficiale a distanza di tre stagioni dal suo ritiro. Lo spagnolo gareggerà come wildcard per KTM nella prossima gara del Mondiale di MotoGP in Austria, in programma sul circuito di Spielberg nel week-end del 6-8 agosto. Un’opportunità che permetterà all’ex Honda di sfruttare in prima persona i miglioramenti apportati alla RC16 grazie al suo lavoro da collaudatore, riconosciuto come fondamentale da Miguel Oliveira e Brad Binder.

Le parole di Pedrosa

Felice e soddisfatto Pedrosa per questa opportunità, che potrebbe permettergli addirittura di migliorare il suo palmarès caratterizzato da 31 vittorie e 112 podi in MotoGP: “è stato molto interessante far parte di questo progetto fin dall’inizio con KTM in MotoGP e poter condividere la mia esperienza con loro. Passo dopo passo abbiamo fatto del nostro meglio e ora è di nuovo interessante completare in gara perché ti dà una prospettiva diversa rispetto a un normale test. È passato molto tempo dalla mia ultima gara e, ovviamente, la mentalità per un GP è molto diversa da quella necessaria per un test. Il mio obiettivo per il GP è provare a testare le cose che abbiamo sulla moto in una situazione di gara. Vorrei capire le richieste che i piloti potrebbero avere nelle diverse sessioni. Guardando da casa posso percepire i miglioramenti nella moto ma per capire di più sulla MotoGP attuale, sulle nuove tecnologie e su come correre faremo questa wildcard. È difficile parlare delle mie aspettative dopo essere stato così a lungo lontano dalla battaglia in pista. Cercheremo di goderci il weekend il più possibile”.