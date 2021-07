Napoli ma non solo, Spalletti punge Totti: “la serie tv? Se me lo avesse detto, gli avrei fatto fare più audience”

Luciano Spalletti è stato presentato oggi alla stampa come nuovo allenatore del Napoli, nel corso di una conferenza stampa ricca di spunti e di ‘promesse’. Il manager toscano ha fatto chiarezza su quelli che saranno gli obiettivi della sua squadra, sottolineando di voler onorare tutte le competizioni in cui il club sarà impegnato, Europa League compresa. Un viaggio che Spalletti non vede l’ora di iniziare, considerando il prestigio della piazza: “sono stato contento dal primo momento di arrivare al Napoli perché squadra e città sono forti, completo un po’ il mio tour dell’anima dopo aver allenato a Roma che è la città del Papa, a San Pietroburgo che è quella dello zar e a Milano che è la città della moda. Sono orgoglioso di venire a Napoli perché siederò sulla panchina nel campo dove ha giocato Maradona. E’ anche la città di San Gennaro, dove calcio e miracoli sono la stessa cosa“.

La puntura a Totti

Stuzzicato poi sulla serie tv dedicata a Francesco Totti, il neo allenatore del Napoli ha lanciato una frecciatina al suo ex capitano ai tempi della Roma: “sono felice di aver dato la possibilità a Totti di fare una fiction e posso assicurargli che aveva anche i contenuti per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo ricevendo delle critiche e se me lo avessero detto prima io un paio di scene per fare il pieno le avevo, si completava quello che era l’audience. Poi ci sarà spazio per le questioni meno importanti adesso quella fondamentale è allenare il Napoli”.