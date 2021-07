Una delusione lunga 11 anni, Piqué e quel terribile Inter-Barça del 2010: “è stato un furto scandaloso”

Sono passati ben 11 anni ma la delusione non è stata ancora smaltita, soprattutto per il modo in cui il Barcellona venne eliminato in quell’edizione della Champions League. I tifosi dell’Inter lo ricorderanno bene, visto che furono proprio i nerazzurri di Mourinho ad estromettere i blaugrana in semifinale, andando poi a vincere la finale a Madrid contro il Bayern Monaco.

Le parole di Piqué

A rispolverare questi ‘brutti’ ricordi è stato Gerard Piqué, presente a un grande evento a Port Aventura dove, insieme a Ibai Llanos e altri famosi streamer, ha assistito alla finale di Copa America tra Brasile e Argentina. Parlando con i suoi ospiti tifosi del Madrid, il difensore catalano ha ammesso: “siete stati fortunati nel 2010 quando l’Inter ci ha eliminato, la finale era al Bernabéu e avevo una cosa preparata. In semifinale siamo andati a giocare a Milano in pullman per colpa del vulcano, quella partita è stata scandalosa, ci fecero un furto assurdo“.