Veleno sui tifosi dell’Inghilterra: “bimba tedesca derisa e Schmeichel accecato, meritano il trauma dei rigori”

Non basta la delusione per la sconfitta subita nella finale di Euro 2021 contro l’Italia, per l’Inghilterra arrivano anche le parole di Lothar Matthaus a rendere ancora più nefasto questo difficile momento. L’ex giocatore tedesco, oggi commentatore per la Bild, si è scagliato contro gli inglesi per quanto fatto vedere nel corso degli Europei, durante i quali non sono mancati comportamenti deprecabili. Tra questi anche quelli tenuti sui social nei confronti della bambina tedesca, derisa per il suo pianto dopo la sconfitta della Germania agli ottavi proprio contro l’Inghilterra.

Le parole di Lothar Matthaus

Sia per la bambina che per altri motivi, Matthaus ha criticato gli inglesi: “i fan inglesi sono stati ostili alla bambina con la maglia della Germania, hanno accecato con un laser il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel durante un rigore che Raheem Sterling ha ottenuto tuffandosi. A tutto questo si aggiunge l’ostilità razzista mostrata nei confronti dei propri giocatori dopo la finale. Cari inglesi, è stato un comportamento antisportivo che non vogliamo più vedere. Mi dispiace per i giocatori, ma gli inglesi si meritano tale trauma dopo finale persa ai rigori“.