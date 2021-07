Lacrime e commozione al Quirinale, la dedica di Chiellini mette i brividi: “questa vittoria è per Davide Astori”

Giornata speciale per l’Italia dello sport, rappresentata oggi al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica sia dalla Nazionale Italiana campione d’Europa che da Matteo Berrettini, finalista di Wimbledon. Al cospetto di Sergio Mattarella, tanti i protagonisti che hanno preso la parola, tra cui anche il capitano Giorgio Chiellini che ha strappato applausi e soprattutto lacrime per la speciale dedica a Davide Astori: “caro presidente, mi permetta di ringraziarla a nome mio e della squadra, la sua presenza è stato un gesto importante. Volevamo dedicare la vittoria a lei e ai milioni di italiani nel mondo che non ci hanno mai fatti sentire soli, accompagnandoci nel viaggio. Estendiamo la dedica a Davide Astori, l’avremmo voluto qui con noi, è sempre presente nei pensieri e nei cuori di chi l’ha conosciuto. Questo è un gruppo che non si è mai perso d’animo anche nelle difficoltà, sostenendosi e anteponendo l’interesse della squadra al singolo. Se oggi siamo qui non è solo per un rigore in più segnato, ma perché l’abbiamo trasformato condividendo l’amicizia, uno dei sentimenti più belli della vita. Matteo Berrettini in queste settimane ci hai fatto sognare, tifavamo come fossi un compagno. Non ti fermare. Questo legame ci ha fatti sentire fratelli d’Italia, pronti a tutto per la chiamata del paese che amiamo“.

Le parole di Mancini

Prima di Giorgio Chiellini, sul palco ha preso la parola il ct Roberto Mancini, che ha espresso tutta la propria soddisfazione per la vittoria di Wembley: “siamo orgogliosi di essere qui al Quirinale. Grazie al Presidente per essere stato il nostro primo tifoso, insieme ai tanti italiani che a Londra, Monaco, Firenze e Roma ci hanno incitato. Il Paese è finalmente tornato a festeggiare, siamo soddisfatti di aver dato emozioni, scrivendo una delle pagine più belle del nostro calcio. La vittoria la dedichiamo agli italiani. Faccio i complimenti a Matteo Berrettini, abbiamo sofferto con lui, siamo convinti che tornerà a vincere a Wimbledon“.