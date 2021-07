L’Inghilterra di nuovo nel mirino della Uefa: avviata un’indagine disciplinare dopo la finale con l’Italia

L’Inghilterra e, in particolare la Football Association, finisce di nuovo nel mirino della Uefa per quanto accaduto durante la finale di Euro 2021, giocata domenica sera a Wembley contro l’Italia. Stando a quanto riferito da Sky Sports, la Federazione europea ha avviato un’indagine disciplinari per quanto successo all’esterno dello stadio londinese, dove numerosi supporters britannici hanno scatenato una rissa che ha causato numerosi feriti.

I capi d’imputazione

La Federcalcio inglese inoltre dovrà rispondere dell’invasione di campo da parte di un tifoso britannico, del lancio di oggetti da parte dei propri fans, del disturbo durante l’inno nazionale italiano e dell’accensione di fuochi d’artificio. Si prevedono dunque pesanti conseguenze nei confronti dell’Inghilterra e della FA, che già dopo la partita contro la Danimarca si erano viste comminare 30mila euro di multa per il laser puntato in faccia a Schmeichel in occasione del rigore di Kane.