Nuova classifica ATP, Berrettini si gode il sorpasso su Federer: al comando resta il solito Djokovic

La nuova classifica ATP dopo Wimbledon continua a sorridere a Novak Djokovic, che resta saldamente leader con un corposo vantaggio nei confronti di Daniil Medvedev. Il serbo domina in lungo e in largo il circuito, come conferma il terzo Slam conquistato in questa stagione, il ventesimo della sua straordinaria carriera. Alle sue spalle nella top-ten, la novità più importante è l’ottavo posto conquistato da Matteo Berrettini, riuscito a scavalcare Roger Federer grazie alla finale conquistata a Wimbledon e persa in quattro set contro Djokovic. Tra i migliori dieci entra anche il canadese Shapovalov, grazie alla semifinale ottenuta a Londra.

La top-ten del ranking ATP

1) Novak Djokovic 12.113 punti

2) Daniil Medvedev 10.370

3) Rafael Nadal 8.270

4) Stefanos Tsitsipas 8.150

5) Alexander Zverev 7.475

6) Dominic Thiem 7.425

7) Andrey Rublev 6.255

8) Matteo Berrettini 5.488

9) Roger Federer 4.215

10) Denis Shapovalov 3.625

Gli italiani nella top-100