Tragedia nel mondo del ciclismo, addio a Jolien Verschueren: uccisa a 31 anni da un tumore al cervello

Una triste notizia sconvolge il mondo del ciclismo, la stampa belga ha infatti diffuso la notizia della morte di Jolien Verschueren, crossista 31enne sconfitta da un tumore al cervello. Una malattia perfida e subdola che non le ha lasciato scampo, conducendola fino al decesso avvenuto la scorsa notte. La ciclista classe 1990, che faceva parte del team Pauwels Sauzen–Bingoal, in carriera ha vinto per due anni di fila il Koppenbergcross, imponendosi nel 2015 e nel 2016 davanti all’allora iridata Thalita de Jong. Tra le sue esperienze anche il Mondiale di Ciclocross, tenutosi nel 2016 a Heusden-Zolder. La morte di Jolien Verschueren ha colpito molti colleghi e tifosi, che nelle ultime ore hanno inondato i social con messaggi di cordoglio e affetto rivolti alla sfortunata crossista belga.