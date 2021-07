McGregor vs Poirier, trash talking e anche un calcio nel faccia a faccia: “camminerai come un cane” [VIDEO]

Tutto pronto per il terzo atto del match tra Conor McGregor e Dustin Poirier, che si sfideranno nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio a Las Vegas. Dopo i primi due confronti andati rispettivamente a ‘The Notorious‘ e ‘The Diamond‘, ecco arrivare la resa dei conti che determinerà il migliore tra i due sfidanti. Alla vigilia dell’incontro, il più spavaldo è sembrato essere proprio McGregor, protagonista di calci e trash talking nel consueto faccia a faccia tra i fighters. Parole dure quelle dell’irlandese, pronto a tutto per vincere: “camminerai come un cane su quell’ottagono. Tua moglie è tuo marito, sei un povero montanaro. Ho pietà di Poirier. Sono tornato in questo business e volevo farlo con rispetto, ma non sono stato ricambiato. Non che non lo sapessi, ma adesso è chiaro e lo punirò“.

La card

PRELIMINARY Medi Amedovski (Mac) vs Hu (Cin); Mosca Zhumagulov (Kaz) vs Rivera (Usa); Medi Akhmedov (Rus) vs Tavares (Usa); Mosca donne Maia (Bra) vs Eye (Usa); Medi Du Plessis (Saf) vs Giles (Usa); Welter Hall (Usa) vs Topuria (Geo); Welter Price (Usa) vs Pereira (Bra); Welter Griffin (Usa) vs Condit (Usa)

MAIN CARD Gallo O’Malley (Usa) vs Moutinho (Usa); Gallo donne Aldana (Mes) vs Kunitskaya (Rus); Massimi Tuivasa (Nzl) vs Hardy (Usa); Welter Burns (Bra) vs Thompson (Usa); Leggeri Poirier (Usa) vs McGregor (Irl)