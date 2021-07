L’importanza del caffè per gli atleti italiani alle Olimpiadi: le azzurre della pallavolo ‘costruiscono’ un bar olimpico a Tokyo [VIDEO]

SportFair

Manca sempre meno ormai all’inizio delle tanto attese Olimpiadi di Tokyo. Dopo un anno di incertezze, dubbi e rinvii, gli atleti hanno finalmente iniziato a popolare il villaggio olimpico di Tokyo, prendendo confidenza con l’ambiente, tra allenamenti e tanto divertimento in vista dell’esordio.

Sono in terra giapponese ormai da qualche giorno le azzurre della pallavolo che, nella speranza di restare a Tokyo tutte e due le settimane della rassegna a cinque cerchi, fino alla finalissima dell’ultimo giorno, stanno personalizzando il loro ambiente in base alle loro esigenze.

Una cosa che non può di certo mancare per gli atleti italiani è il caffè, ma un caffè buono, come siamo abituati a berlo in Italia. Per questo motivo, dopo aver assaggiato il caffè fatto dai giapponesi nelle mense, le azzurre della pallavolo hanno deciso di correre ai ripari: Paola Egonu ha pubblicato sui social il momento in cui Miriam Sylla ‘costruiva’ il “Bar Olimpico” personale della Nazionale italiana di pallavolo.

Macchinetta del caffè italianissima in camera e colonna per capsule, zucchero e/o dolcificanti per Moki, Monica De Gennario, Paola Egonu e Miriam Sylla. Le azzurre non si perdono d’animo.