La WWE torna di fronte al suo pubblico: SmackDown, Raw e Money in the Bank aprono la stagione estiva

La road to SummerSlam è iniziata in casa WWE. Il più grande evento dell’estate è previsto per sabato 21 agosto all’Allegiant Stadium di Las Vegas, ma prima del “Biggest Party of the Summer” ci sarà il momento più atteso da un anno e mezzo a questa parte: quello del ritorno del pubblico. La WWE tornerà a portare le sue Superstars di fronte ai fan, presenti agli show live a partire dagli episodi di SmackDown di venerdì 16 luglio e di Raw di lunedì 19 luglio, e, ovviamente, anche per il pay-per-view Money in the Bank, che aprirà la stagione estiva e la Road to SummerSlam.

Il ritorno del WWE Universe agli eventi WWE è la cosa più importante, dopo che già nelle due serate di WrestleMania 37 si è riusciti ad accogliere 50mila fan della WWE.

Gli episodi di Raw e di SmackDown saranno disponibili, con tutto il calore dei fan a bordo ring, on demand su Discovery+ e con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele posa ogni lunedì e martedì alle 23.15 su DMax, mentre Money in the Bank sarà live in esclusiva sul WWE Network nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 luglio.

Nel pay-per-view con la valigetta, Roman Reigns ed Edge si affronteranno per il WWE Universal Title, mentre Bayley e Bianca Belair si contenderanno lo SmackDown Women’s Championship in un “I Quit Match”. Questi i piatti forti e tanto altro, compresi i due match con in palio la valigetta che consente a chi vince di avere un’opportunità titolata in qualsiasi momento per un anno intero. Tutto nuovamente di fronte all’entusiasmo del WWE Universe, il vero centro del mondo per la WWE.