Money in the Bank: il ritorno di John Cena in WWE, lanciata la sfida a Roman Reigns

John Cena è tornato. Dopo mesi d’assenza (da WrestleMania 36), il 16 volte campione del mondo fa la sua apparizione al termine di Money in the Bank e mette nel mirino l’Universal Championship di Roman Reigns, uscito vincitore dal suo incontro con Edge nel main event. Il tutto davanti alla presenza entusiasta del WWE Universe. Il Leader della Cenation sale sul ring e sfida il WWE Universal Champion: “Volevo solo far sapere a Roman Reigns che sono tornato!”. Poi saluta il pubblico con un commovente: “Mi siete mancati!”.

Il pubblico sold-out dell’arena aveva iniziato la serata vedendo Nikki A.S.H. e Big E trionfare nei rispettivi Money In The Bank Ladder Match, mentre il WWE Champion Bobby Lashley è riuscito ad avere la meglio sullo sfidante Kofi Kingston, mentre Charlotte Flair ha sconfitto Rhea Ripley per vincere il suo quinto Raw Women’s Championship.

Dopo il ritorno che ha scosso l’intero WWE Universe, il Leader della Cenation ha inoltre annunciato nel backstage di Money In The Bank il suo ritorno a Raw già da questa sera.

I risultati di tutti i match di Money In The Bank

SmackDown Tag Team Championship – Kick Off Match

Vincitori: The Usos vs Rey & Dominik Mysterio

Women’s Money in the Bank Ladder Match

Vincitrice: Nikki A.S.H. vs Alexa Bliss vs Liv Morgan vs Natalya vs Tamina vs Zelina Vega vs Naomi vs Asuka

Raw Tag Team Championship

Vincitori: AJ Styles & Omos vs The Viking Raiders

WWE Championship

Vincitore: Bobby Lashley vs Kofi Kingston

Raw Women’s Championship

Vincitrice: Charlotte Flair vs Rhea Ripley

Men’s Money in the Bank Ladder Match

Vincitore: Big E vs Drew McIntyre vs Riddle vs Seth Rollins vs Kevin Owens vs King Nakamura vs Ricochet vs John Morrison

WWE Universal Championship

Vincitore: Roman Reigns vs Edge