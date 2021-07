La vendetta degli inglesi, boicottati i ristoranti italiani dopo la finale di Wembley: prenotazioni crollate del 55%

SportFair

L’Inghilterra continua a fare i conti con la delusione figlia della sconfitta subita contro l’Italia nella finale di Euro 2021, un ko ai rigori che ha cancellato il sogno degli inglesi di tornare a festeggiare un trofeo dopo 55 anni di digiuno. Un boccone amaro piuttosto complicato da digerire, che sta spingendo i sudditi di Sua Maestà a boicottare i ristoranti italiani per vendicarsi dell’onta subita nella partita di Wembley.

I numeri

Un modo piuttosto particolare e insolito per una rivincita, che gli inglesi hanno comunque deciso di prendersi come confermato da TheFork UK. Secondo quanto riportato dal sito britannico, leader del settore, le prenotazioni nei ristoranti italiani ubicati in Inghilterra sono crollate del 55%. Al contrario, sono aumentate quelle nei locali inglesi che hanno dunque sfruttato al meglio questo cambio di rotta, che potrebbe comunque durare lo spazio di qualche giorno prima che gli inglesi tornano a riassaporare la cucina italiana.