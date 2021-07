Italia-Inghilterra, Bonucci senza filtri: “la mia notte più bella? Certo che sì, porca pu**ana” [VIDEO]

Prima ha segnato il gol del pari nel secondo tempo, riequilibrando le sorti della finale di Euro 2021, dopo ha difeso l’1-1 e segnato uno dei rigori decisivi per consegnare all’Italia il titolo di Campione d’Europa. Leonardo Bonucci è stato designato man of the match al termine della sfida di Wembley, un premio meritatissimo per prestazione fornita dal difensore dell’Italia. Una serata pazzesca per Bonucci, che nel post-partita ha confermato come quella di oggi sia stata la notte più bella della sua carriera: “cerco che sì, porca puttana”

Il video: