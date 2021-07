Dal Monza alla Turchia, Mario Balotelli firma con l’Adana Demirspor: le cifre del nuovo contratto

E’ iniziata ufficialmente ieri l’avventura di Mario Balotelli con l’Adana Demirspor, club neopromosso nella Super Lig turca. L’attaccante italiano ha firmato un contratto di tre anni, dunque fino al 30 giugno 2024, andando a percepire ben 2.7 milioni di euro a stagione più bonus. Un accordo ricchissimo per il giocatore classe 1990, reduce dall’esperienza con il Monza con cui ha collezionato 12 presenze e segnato 5 gol negli ultimi sei mesi della passata stagione sportiva. Adesso per Mario Balotelli inizia una nuova avventura all’estero con la maglia dell’Adana Demirspor, con cui proverà a conquistare un posto nell’Italia che giocherà i Mondiali in Qatar nel 2022.