Botta tremenda per i Clippers, Kawhi Leonard operato al ginocchio destro: previsto un anno di stop

L’infortunio di Kawhi Leonard si è rivelato più grave del previsto, il giocatore dei Clippers infatti è stato operato nelle scorse ore per la rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, come riportato dalla franchigia di Los Angeles con una nota. Una botta tremenda non solo per l’americano ma anche per il suo team, che dovrà farne a meno per un periodo piuttosto lungo. Che la situazione fosse grave lo si era capito fin da subito, dal momento che Leonard ha saltato otto partite di playoff comprese le finali di conference, chiudendo la stagione in Gara-4 contro Utah. A distanza di alcune settimane, il giocatore americano ha deciso di operarsi ma i Clippers non hanno definito i tempi di recupero, che saranno comunque lunghissimi.

Le previsioni sul ritorno in campo

La rottura, seppur parziale, del legamento crociato è di solito un infortunio piuttosto serio e richiede un lungo stop. Secondo quanto rivelato da Viriginia Zakas di Inside Injuries per The Athletic, nonostante la lesione riportata da Leonard non sia totale, i legamenti in questi casi vengono sempre sostituiti integralmente: “il crociato non guarisce bene quando viene ricucito e il rischio di farsi di nuovo male è molto alto. Questo probabilmente significa che Kawhi si è sottoposto a una ricostruzione totale, anche se la lesione è parziale“. Riguardo il rientro in campo, Jeff Stotts del sito InStreetClothes ha preso in esame i casi relativi a Thomas Bryant e Spencer Dinwiddie, costretti a saltare più o meno 60 partite dopo lo stesso infortunio. Per questo motivo, Kawhi Leonard potrebbe tornare ad allenarsi tra 6 mesi, saltando dunque l’intera stagione 2021-22 per tornare al massimo delle forze in quella successiva.