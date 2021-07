Egitto-Spagna, fallo killer di Taher su Ceballos: la caviglia dello spagnolo si piega paurosamente [VIDEO]

SportFair

E’ durata 45 minuti per Dani Ceballos la gara tra Egitto e Spagna, prima giornata del torneo olimpico a Tokyo 2021. Il giocatore iberico è stato colpito duramente dall’egiziano Taher poco prima dell’intervallo, dovendo abbandonare il campo per le conseguenze del fallo subito. Venuti a contatto nella metà campo spagnola, il piede di Taher ha letteralmente piegato la caviglia di Ceballos, causandogli un forte dolore. L’arbitro ha valutato il fallo al VAR ma non ha clamorosamente espulso Taher, propendendo per un cartellino giallo.