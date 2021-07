Pickford ed il trucchetto della borraccia: gli appunti sui calciatori azzurri per i calci di rigore

L’Italia è ancora in festa per la splendida vittoria degli Europei, ottenuta vincendo contro l’Inghilterra ai calci di rigore. Gli azzurri di Mancini hanno ottenuto uno storico successo, regalando a tutti i tifosi italiani una gioia immensa.

Ko deludente invece per l’Inghilterra, uscita a testa bassa a seguito di alcuni errori dei rigoristi e delle splendide parate di Donnarumma. Un ko ancor più deludente per il portiere inglese, Pickford, autore di un’ottima prestazione in campo, soprattutto ai calci di rigore, grazie anche ad un ‘noto’ trucchetto.

Pickford, infatti, come fatto già ai Mondiali 2018, nella sfida contro la Colombia, vinta dagli inglesi, ha incollato sulla sua borraccia un’etichetta con alcuni appunti sui calciatori azzurri. Appunti che si sono rivelati utilissim, visto che il numero 1 dell’Everton è riuscito a parare i rigori di Belotti e Jorginho.

Appunti… extra large: secondo Sportsmail, infatti, Pickford non si è limitato a scriversi delle note sui rigoristi italiani, ma anche sul resto dell squadra, con alcuni dettagli in ‘grassetto’ come la rincorsa ingannevole di Jorginho.

Una strategia azzeccata, quella di Pickford, che però non aveva fatto i conti con gli errori dei suoi compagni, che hanno reso vani tutti i suoi ‘studi’ e sforzi.