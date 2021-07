Dal calcio alla Formula 1, Giovinazzi sfotte Norris dopo Italia-Inghilterra: il commento social è pungente [FOTO]

Il match Italia-Inghilterra ha bloccato l’intera Europa, in particolare i tifosi italiani e inglesi, costretti a trattenere il fiato per più di due ore in attesa di conoscere il destino della propria nazionale. Alla fine ad esultare sono stati gli azzurri, capaci di regalare un sogno ad un intero Paese che ha sofferto durante l’intera cavalcata di Euro 2021. A gioire anche Antonio Giovinazzi, il pilota dell’Alfa Romeo Racing, che non ha resistito dopo la partita a non stuzzicare Lando Norris, triste per la sconfitta dell’Inghilterra. Il driver della McLaren ha postato sui social un chiaro commento sul proprio stato d’animo, incassando l’ironia di Giovinazzi: “forse tu non sai cosa voglia dire ma…SPIAZE”. Chiaro il riferimento alla celebre presa in giro che viene fatta via social a Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter.