Perde il cellulare prima di Italia-Inghilterra, l’ex cantante degli One Direction massacrato dai tifosi azzurri: “ora ti aggiorniamo noi”

SportFair

Molti suoi followers avevano iniziato a chiedersi che fine avesse fatto Louis Tomlinson sui social, dal momento che il suo ultimo tweet risaliva al 3 luglio, giorno dei quarti di finale tra Inghilterra e Ucraina. Silenzio assoluto e nessun cinguettio per l’ex cantante degli One Direction che, improvvisamente, è tornato a interloquire con i propri seguaci solo ieri con un messaggio piuttosto chiaro: “lost my phone over the euros, how’s everyone doing?” (“Ho perso il mio cellulare durante gli Europei, come state?”).

Sfottò e fotomontaggi

Un tweet immediatamente preso d’assalto dai tifosi italiani, considerando la passione sfegatata di Louis Tomlinson per l’Inghilterra, sconfitta proprio dagli azzurri in finale a Euro 2021. Sfottò pesantissimi all’indirizzo dell’ex cantante degli One Direction, bersagliato con fotomontaggi e caricature per via della sconfitta della sua nazionale contro la squadra di Mancini. “Non ti preoccupare che ora ti aggiorniamo su quello che ti sei perso…” uno dei tweet rivolti a Louis, seguito poi da un “Popopopopopopo” e infine da una velenosa domanda: “Cosa si prova a perdere il telefono nello stesso periodo in cui perde anche la tua squadra?“.