Il discorso di Mancini prima di Italia-Inghilterra: l’annuncio della formazione e quella battuta su Spinazzola [VIDEO]

Cosa si può dire prima della finale di un Europeo? Nulla, almeno secondo il ct Roberto Mancini, visto e considerato quanto successo nell’ultima riunione tecnica prima di Italia-Inghilterra. In un video diffuso sui social, estratto dalla docuserie “Sogno Azzurro – La strada per Wembley“, l’allenatore della Nazionale Italiana ha annunciato la formazione senza dare alcuna indicazione tattica, vista l’importanza della partita in programma a Wembley.

La battuta su Spinazzola

In un momento così delicato, il ct ha trovato anche la forza di scherzare con Leonardo Spinazzola, inserendolo titolare nonostante l’infortunio patito contro il Belgio: “Gigio, Dilo, Leo, Spina. Scherzo, Emerson, Jorgio, Marco, Bare, Ciro, Lorenzo e Federico“. Poi il semplice discorso: “non ho niente da dirvi più. Voi sapete quello che siete, non siamo qua per caso. Siamo noi padroni del nostro destino, non l’arbitro, non gli avversari, nessuno. Sapete cosa dovete fare“.

