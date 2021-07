Caressa e Bergomi si separano? Il retroscena che mette a rischio la coppia di telecronisti di Sky Sport

SportFair

Hanno raccontato la vittoria del Mondiale 2006 con le loro telecronache iconiche, ripetendosi a distanza di 15 anni con il successo azzurro a Euro 2021. Un decennio e mezzo di lavoro fianco a fianco, che potrebbe purtroppo interrompersi nelle prossime settimane. Nulla è ancora deciso, ma Fabio Caressa e Beppe Bergomi rischiano di separarsi a causa dei cambiamenti in essere in seno a Sky Sport, che ha perso i diritti della Serie A per il prossimo triennio e ha dato il via ad una rivoluzione interna che ha già portato all’addio di Adani, Ambrosini e Cattaneo.

Le parole di Bergomi

Una situazione delicata su cui si è soffermato proprio Bergomi a ‘Radio Sportiva’, rivelando un curioso retroscena: “separarmi da Caressa? Ce lo siamo chiesti anche noi, avete visto che ci sono in ballo tanti cambiamenti. Ci siamo lasciati senza dirci nulla. Vedremo se Sky prenderà i diritti dei Mondiali 2022 e poi decideremo“. Non è chiaro dunque al momento quale sarà il futuro della coppia di telecronisti più famosa d’Italia, tutto si deciderà nelle prossime settimane con la speranza per i tifosi azzurri che le emozioni vissute a Wembley non siano state le ultime raccontate da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.