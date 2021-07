Il calore dei fan WWE, il ritorno di John Cena e I piani per la valigetta: a tutto Big E, il nuovo “Mr. Money in the bank”

SportFair

Big E, dopo tantissimi anni in WWE, ha portato a casa la gioia più importante della sua carriera. Il membro del New Day si è aggiudicato la valigetta del Money in the Bank nell’omonimo pay-per-view, guadagnandosi l’opportunità di sfidare il campione mondiale in qualsiasi momento per un anno. Ecco le sue sensazioni dopo la grande vittoria arrivata fra domenica 18 e lunedì 19 luglio.

Puoi descriverci le tue emozioni dopo la tua performance di fronte al pubblico a Money in the Bank?

“Ho cercato di fare del mio meglio nel ThunderDome, ma è nulla in confronto alla presenza dei fan in carne e ossa. Apprezzo l’energia che mi trasmette il pubblico, è eccitante essere tornato a esibirmi davanti a loro. È una notte che ricorderò per tantissimo tempo”.

Che momenti porti con te delle performance delle altre Superstars all’interno del Money in the Bank Ladder Match?

“Ricochet è impressionante, non so come faccia a muoversi in quella maniera. Kevin Owens è un maniaco, non ha mai paura di mettere il suo corpo a repentaglio. E poi Drew McIntyre è veramente speciale, non so se il pubblico si renda conto della struttura fisica che ha e del tipo di voli che mette in mostra”

Eri uno dei preferiti dei fan in quel match: cosa significa quel supporto?

“Significa tantissimo, il punto è sempre coinvolgere le persone e tenerle sul palmo della tua mano. La reazione dei fan è stata estremamente positiva, non potevo chiedere un momento migliore”.

John Cena è tornato in WWE a Money in the Bank. Quanto sei eccitato nel rivederlo?

“Ho reagito da fan, perché il ritorno di John e l’ovazione che ha ricevuto rappresenta uno dei momenti più grandi di tutti i tempi. Roman non è di certo uno che si tirerà indietro e sarà una grande sfida. Vedere Cena ritornare e andare di fronte a Roman mi ha fatto per un attimo dimenticare di essere un collega, una WWE Superstar e sono diventato un fan”.

La WWE cerca un nuovo grande ring announcer da far debuttare a SummerSlam tramite un contest su TikTok. Qualche consiglio da dare?

“Ovviamente consiglio a questi ragazzi di fare del loro meglio, essendo professionali ma anche provando a distinguersi. Un po’ come faceva Howard Finkel, uno che è stato un’icona e che è sempre riuscito a distinguersi facendo qualcosa di unico”.

Cosa dobbiamo aspettarci da Big E come “Mr Money in the Bank?”

“Voglio essere me stesso e divertirmi, sono qui per essere un campione e consolidare la mia storia. Lo faccio per Kofi e Woods perché so che non sarei arrivato qui senza di loro. Spero che la reazione per quel cash-in quando finalmente lo metterò in atto, quando finalmente diventerò WWE Champion, che sia anche uno di quei grandi pop di tutti i tempi”.