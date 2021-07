Terremoto in Premier League: calciatore internazionale arrestato dalla polizia per pedofilia

SportFair

Una notizia sconvolgente scuote l’intera Premier League, costretta a fare i conti con l’arresto di un calciatore del quale non sono state fornite le generalità. Stando ai media inglesi che hanno diffuso la notizia, si tratterebbe di un giocatore di 31 anni che gioca stabilmente in nazionale e in carriera è stato oggetto di trasferimenti milionari. Per lui le manette sarebbero scattate per il reato di pedofilia, ma al momento non sarebbe in carcere avendo pagato la cauzione. L’arresto sarebbe stato eseguito nella contea della Grande Manchester, ma al momento i media inglesi non hanno fornito dettagli sulla vicenda.

La nota dell’Everton

A distanza di poche ore dalla diffusione della notizia, l’Everton ha diffuso un comunicato con cui ha ammesso di aver sospeso dall’attività un proprio giocatore, in seguito a un’indagine della polizia: “il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento” la nota del club. L’accusa come anticipato sarebbe quella di pedofilia, alcune fonti interne alla polizia avrebbero infatti rivelato ai media inglesi come nell’abitazione dell’arrestato siano stati trovati diversi oggetti poi sequestrati, in base ai quali l‘uomo è stato interrogato in relazione a reati molto gravi commessi nei confronti di un minore. Una situazione delicata che ha lasciato di stucco il club di appartenenza del giocatore in questione e i suoi compagni, increduli una volta venuti a conoscenza della notizia.