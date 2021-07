Novak Djokovic cambia… sport, Nole si allena con le ginnaste belghe: la spaccata è davvero perfetta

SportFair

Allenamento curioso per Novak Djokovic in vista del debutto alle Olimpiadi di Tokyo, il tennista numero uno al mondo infatti si è divertito a ‘imitare’ le ginnaste belghe a poche ore dall’inizio dei Giochi. Il serbo è stato fotografato mentre si esibiva in una spaccata davvero perfetta, apprezzata anche da Nina Derwael e compagne che non hanno nascosto il proprio divertimento. La due volte campionessa del mondo alle parallele asimmetriche ha postato poi la foto scattata con Djokovic sui social, venendo invidiata da molti suoi followers per questa opportunità di conoscere il tennista numero uno al mondo.