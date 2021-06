Ventuno tappe e il ritorno del Mont Ventoux, scatta il Tour de France: mai così pochi gli italiani al via

Il momento tanto atteso è arrivato, il Tour de France sta per cominciare con il suo carico di spettacolo e di emozioni. La prima tappa della Grande Boucle è in programma il 26 giugno e vedrà i corridori partire da Brest per arrivare a Landerneau. Quattro le frazioni in Bretagna, dopodiché la carovana attraverserà il Massiccio Centrale e le Alpi, affrontando successivamente una doppia scalata sul Mont Ventoux, tornato nel programma del Tour de France dopo cinque anni. Gran finale sui Pirenei con il mitico Tourmalet, mentre la tappa conclusiva è in programma il 18 luglio sugli Champs-Elysées, dove verrà incoronato il successore di Tadej Pogacar.

Gli italiani al Tour de France

Saranno nove i corridori italiani che prenderanno parte al Tour de France 2021, mai così pochi dal 1983. Un numero piuttosto risicato, considerando il fatto che il ciclismo azzurro si è sempre presentato in doppia cifra alla Grande Boucle, arrivando addirittura a schierare 61 rappresentanti nel 1996. Nel ristretto gruppo di ciclisti italiani ci sarà Vincenzo Nibali, con l’obiettivo di vincere almeno una tappa, mentre Sonny Colbrelli punterà alla classifica a punti. Presenti anche Davide Formolo (UAE Emirates), Daniel Oss (Bora Hansgrohe), Davide Ballerini (Deceuninck Quick Step), Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick Step), Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert) e Kristian Sbaragli (Alpecin Fenix). Assente Fabio Aru, prima inserito nella lista dei partecipanti e poi depennato dalla Qhubeka Assos.

Le tappe del Tour de France 2021