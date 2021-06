SummerSlam a Las Vegas: per la prima volta un evento annuale in uno stadio NFL

WWE® (NYSE: WWE) ha annunciato che SummerSlam si terrà direttamente dall’Allegiant Stadium di Las Vegas, nella notte fra sabato 21 e domenica 22 agosto, e sarà la prima volta che questo evento annuale avrà luogo in uno stadio NFL.

Situao vicino al famosissimo Las Vegas Strip, l’Allegiant Stadium ospita eventi internazionali ed è casa dei Las Vegas Raiders. SummerSlam sarà uno dei primi eventi sportivi ospitati con la massima capienza di pubblico e i biglietti saranno disponibili da venerdì 18 giugno. I fan interessati a un esclusivo diritto di prevendita possono registrarsi su www.summerslam.com/presale.

“Venendo fuori dalla pandemia, è molto importante per noi fare un grande evento come SummerSlam a Las Vegas. Ci aspettiamo di offrire una grande notte di intrattenimento sportivo per la gente della città e un aumento del traffico pedonale per i casinò e le attività commerciali locali”, ha affermato Nick Khan, WWE President & Chief Revenue Officer, nativo di Las Vegas.

“I Raiders sono elettrizzati di unirsi con la WWE per ospitare SummerSlam ad agosto, all’Allegiant Stadium”, dice il presidente dei Raiders Marc Badain. “La WWE è leader mondiale nell’intrattenimento e per uno degli eventi più importanti la capitale dello sport e dell’intrattenimento nel mondo è perfetta. I Raiders guardano anche oltre SummerSlam per un programma di eventi di intrattenimento all’Allegiant Stadium”.

“Non potremmo essere più eccitati di così per ospitare SummerSlam per la prima volta e dare il benvenuto alla WWE, alle sue Superstars e al WWE Universe a Las Vegas, in questo agosto”, dice Steve Hill, Presidente e CEO della Las Vegas Convention e Visitors Authority. “L’intrattenimento live e gli eventi sportivi stanno tornando in grande stile, e SummerSlam è un’aggiunta perfetta per il calendario estivo di Las Vegas”.

SummerSlam sarà trasmesso esclusivamente sul WWE Network.