Roland Garros, Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale: il programma di venerdì 4 giugno

Comincia una nuova giornata di Roland Garros, che vedrà impegnati in campo numerosi tennisti a caccia di un pass per gli ottavi di finale del torneo.

Il programma di venerdì 4 giugno dello Slam parigino prevede in campo la presenza di Fabio Fognini, unico azzurro oggi impegnato in tabellone. Il ligure se la vedrà con Federico Delbonis per un posto nei migliori 16 del torneo, che già di per sè sarebbe un ottimo traguardo per il ‘Fogna‘. Tra i big in campo oggi anche Tsitsipas e Zverev, impegnati contro Isner e Djere, oltre a Madvedev che affronterà Opelka. Ci sarà spazio infine anche per Serena Williams, la quale sfiderà Danielle Collins per un posto negli ottavi.

Il programma del Roland Garros di venerdì 4 giugno

Court Philippe CHATRIER – dalle 12

[15] V. Azarenka vs [23] M. Keys

[6] A. Zverev vs L. Djere

non prima delle 16

[7] S. Williams vs D. Collins

non prima delle 21

[5] S. Tsitsipas vs [31] J. Isner

Court Suzanne LENGLEN – dalle 11

[21] E. Rybakina vs E. Vesnina

[27] F. Fognini vs F. Delbonis

[32] R. Opelka vs [2] D. Medvedev

P. Hercog vs [20] M. Vondrousova

Court Simonne-Mathieu – dalle 11

[31] A. Pavlyuchenkova vs [3] A. Sabalenka

K. Nishikori vs H. Laaksonen

S. Johnson vs [12] P. Carreno Busta

[33] P. Badosa vs A. Bogdan

Court 7 – dalle 11

T. Zidansek vs K. Siniakova

doppio

M. Giron vs [22] C. Garin

Court 14 – dalle 11

[15] C. Ruud vs A. Davidovich Fokina

S. Cirstea vs D. Kasatkina