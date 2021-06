Il Roland Garros di Ashleigh Barty è già finito: lo Slam parigino continua a perdere pezzi

Prima Naomi Osaka, adesso Ashleigh Barty: il tabellone femminile del Roland Garros continua a perdere pezzi importanti. La numero 2 ha deciso di lasciare per motivi personali, la numero 1 invece ha alzato bandiera bianca per infortunio, durante il match contro la polacca Magda Linette. In vantaggio 6-1, 2-2 sulla propria avversaria, la Barty non è riuscita proseguire per alcuni problemi all’anca che non le hanno permesso di concludere la partita. Per questo motivo, Ons Jabeur affronterà Magda Linette nel terzo turno del Roland Garros. Una perdita importante quella della Barty per lo Slam parigino, che fa uscire di scena una delle sicure pretendenti al titolo.