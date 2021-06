Il sogno realtà, al Roland Garros arriva la prima finale Slam in carriera per Tsitsipas: steso Zverev in 5 set

Il sogno è realtà, Stefanos Tsitsipas conquista la sua prima finale in uno Slam al Roland Garros, superando al termine di una battaglia epocale Alexander Zverev.

Un confronto pazzesco quello tra il greco e il tedesco, risoltosi solamente al quinto set dopo ben tre ore e quaranta minuti di gioco. Una partita pazza e ricca di colpi di scena, con Tsitsipas che prima scappa avanti di due set per poi farsi rimontare dal suo avversario, costretto infine a cedere al greco con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3. Una prestazione buona ma non eccellente per il numero 5 del ranking, autore di 8 ace e una percentuale del 76% con la prima di servizio, scesa al 52% sulla seconda. Ben 36 i vincenti, mentre sono 43 gli errori non forzati. In finale, Tsitsipas attende adesso il big match tra Djokovic e Nadal, in campo nel tardo pomeriggio.