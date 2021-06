Cadono tutti tranne Tim Merlier, il belga vince la 3ª tappa del Tour de France: Van der Poel resta in giallo

Tim Merlier vince la terza tappa del Tour de France, una frazione caratterizzata da numerose cadute che hanno coinvolto parecchi big. Il belga dell’Alpecine si impone in volata sul traguardo di Pontivy, sfruttando la caduta nei metri finali di Peter Sagan e Caleb Ewan.

I due si scontrato dopo una scivolata dell’australiano, abbandonando le possibilità di partecipare allo sprint finale vinto da Merlier. Per il belga è il settimo successo in stagione, che porta a venti le vittorie in questo 2021 per il team Alpecine. Seconda posizione per Jasper Philipsen, seguito da Nacer Bouhanni che si prende così il podio di giornata. Ballerini e Colbrelli si accontentano del quarto e del quinto posto davanti a Julian Alaphilippe e alla maglia gialla Van der Poel.

La classifica della terza tappa del Tour de France: