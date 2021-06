La prima crono del Tour de France è di Pogaçar, lo sloveno mette tutti in riga a Laval: Van der Poel resta in giallo

Tadej Pogaçar vince la quinta tappa del Tour de France, imponendosi nella prima cronometro di questa edizione della Grande Boucle. Il corridore della UAE non lascia scampo ai propri rivali, centrando così la quarta vittoria nella grande corsa a tappe francese, la ventiseiesima in carriera.

Per la squadra emiratina è invece il successo numero 15 in stagione, di cui 9 appartengono proprio al ciclista sloveno. Trentadue minuti esatti il tempo di Pogaçar, che gli permette di chiudere al comando la crono Changé-Laval con 19 secondi di vantaggio su Stefan Kung. Terzo invece Vingegaard, seguito da Van Aert e da Van der Poel, che si tiene la Maglia Gialla per pochi secondi. Settimo infine Roglic, che chiude davanti ad uno straordinario Cattaneo, ottavo a 55 secondi da Pogaçar.

La classifica generale del Tour de France dopo la quinta tappa: