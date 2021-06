Impresa Djokovic al Roland Garros, eliminato sua maestà Nadal: è la 3ª sconfitta in 16 anni per Rafa

Il Roland Garros 2021 passerà alla storia per la terza sconfitta subita da Rafa Nadal in sedici edizioni disputate, la seconda incassata contro Novak Djokovic.

Era stato proprio il serbo l’ultimo a battere sulla terra rossa di Parigi il mancino di Manacor, correva l’anno 2015 e in finale Nole si impose in tre set. Stavolta ne servono quattro al numero 1 del mondo per avere la meglio su Nadal, che si arrende subendo la rimonta del proprio avversario. Lo spagnolo infatti scappa avanti in avvio, per cedere al ritorno di Djokovic che si impone dopo 4 ore e 10 minuti di partita con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6, 6-2.

Terza sconfitta in sedici anni

Son passati sei anni dall’ultima sconfitta di Rafa Nadal al Roland Garros, anche in quell’occasione era stato Djokovic a togliergli la soddisfazione di esultare nel giardino di casa sua. Come nel 2015, anche nel 2021 Nole si impone sullo spagnolo e lo obbliga a rimandare l’appuntamento con il titolo numero 14 sulla terra rossa di Parigi. Una prestazione non proprio perfetta quella di Nadal, costretto ad arrendersi ad un Djokovic invece perfetto, che adesso sfiderà Tsitsipas in una finale dove partirà certamente favorito.