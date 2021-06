Roland Garros, Camila Giorgi esce a testa alta: la russa Gracheva stacca il pass per il terzo turno

Camila Giorgi si ferma al secondo turno del Roland Garros, la tennista azzurra non riesce a superare la russa Gracheva e deve così abbandonare la competizione. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, con la giocatrice italiana riuscita a riequilibrare il match con un secondo set perfetto, prima di cedere definitivamente alla propria avversaria nel parziale decisivo. Varvara Gracheva stacca così il pass per il terzo turno, imponendosi con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-2 dopo due ore e tredici minuti di partita. Nel prossimo turno la russa se la vedrà con la Kostyuk, capace di eliminare in due set la Zheng.

Jasmine Paolini ko

Giornata amara anche per Jasmine Paolini: dopo un ottimo esordio, la tennista azzurra si è arresa oggi a Sakkari, numero 18 del ranking WTA. Paolini, 91ª nella classifica mondiale, ha ceduto alla tennista greca dopo un’ora e 9 minuti di gioco, col punteggio di 6-2, 6-3. Il Roland Garros perde dunque tutte le tenniste italiane.