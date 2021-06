Salta il derby azzurro nel 3° turno del Roland Garros: Berrettini avanza ma Seppi si arrende a Soonwoo

Matteo Berrettini conquista per la terza volta in carriera il terzo turno del Roland Garros, superando agevolmente lo spagnolo Federico Coria.

Un successo meritato per il giocatore azzurra, che non dà scampo al proprio avversario e lo annienta in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2 dopo due ore esatte di partita. Una sfida mai in discussione quella tra Berrettini e Coria, con l’azzurro apparso nettamente superiore all’argentino fin dai primi scambi. Nel prossimo turno, il numero 1 italiano se la vedrà con Kwon Soonwoo, che ha battuto Andreas Seppi in tre set.

Seppi saluta

Niente derby azzurro nel terzo turno del Roland Garros, Andreas Seppi infatti non riesce ad avere la meglio su Kwon Soonwoo, fallendo così la possibile sfida con Matteo Berrettini. Dopo aver battuto all’esordio Auger-Aliassime, al giocatore di Bolzano non riesce la seconda impresa di questo Slam, arrendendosi in tre set all’avversario coreano, riuscito a imporsi con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-5 dopo più di due ore e mezza di partita. Soonwoo dunque sfiderà adesso Matteo Berrettini nel terzo turno, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso al Roland Garros.