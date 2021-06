Roland Garros, Caruso subito eliminato: l’azzurro si arrende in quattro set all’australiano Duckworth

Termina al primo turno l’avventura di Salvatore Caruso al Roland Garros 2021, il tennista italiano non riesce ad avere la meglio sull’australiano Duckworth. Il numero 82 del ranking ATP si arrende al proprio avversario dopo quattro set piuttosto tirati, cedendo con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6, 6-2 in quasi tre ore e mezza di partita. Avvio in salita per Caruso, che riesce a pareggiare l’iniziale svantaggio per poi cedere nella seconda parte di gara, dicendo così addio al Roland Garros 2021. Nel prossimo turno Duckworth se la vedrà con Berankis, riuscito a stendere in quattro set Humbert.