Super Verstappen nelle FP2 del GP di Stiria, Hamilton e la Mercedes indietro: continua a soffrire la Ferrari

Max Verstappen chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del GP di Stiria, il pilota olandese si conferma il più veloce sul circuito di Spielberg fermando il crono sull’1:05.412.

Red Bull subito in palla sul circuito di casa, come confermano le prestazioni di Mad Max, capace di piazzarsi davanti a Ricciardo e Ocon con un vantaggio di oltre tre decimi. Alle spalle del francese ecco Lewis Hamilton, rimasto lontano dal rivale a causa della cancellazione di un suo riferimento cronometrico per aver superato i track limits. Quinto Alonso davanti a Vettel e Norris, mentre Stroll centra la top-ten chiudendo in ottava posizione. Dietro il canadese chiudono Sergio Perez e Antonio Giovinazzi, mentre le due Ferrari restano fuori dai primi dieci con Sainz undicesimo e Leclerc tredicesimo.

I risultati delle FP2 del GP di Stiria: