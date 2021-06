Rissa durante la finale di NHL, Gallagher sbattuto sul ghiaccio senza casco: il suo viso è una maschera di sangue [VIDEO]

La finale di Stanley Cup di NHL tra Canadiens e Tampa Bay si è trasformata lunedì in una sfida di wrestling con protagonista Brendan Gallagher, colpito duramente da due avversari nel corso della terza frazione di gioco.

A causa di un violento scontro di gioco, l’ala dei Canadiens è stata prima aggredita da Blake Coleman che gli strappato l’elmetto, per poi essere sbattuta sul ghiaccio a capo scoperto da Mikhail Sergachev. Un colpo che ha sfregiato il viso di Gallagher, ricoperto di sangue a causa delle ferite riportate nella colluttazione che lo hanno obbligato a rimanere fuori per il resto dell’incontro. Fortunatamente il giocatore 29enne potrà recuperare per Gara-2, dove i Canadiens dovranno riscattare la pesante sconfitta subita per 1-5 in Gara-1.