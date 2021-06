Real Madrid-Carlo Ancelotti, vicinissima la fumata bianca: stipendio faraonico per l’allenatore italiano

Il prossimo allenatore del Real Madrid sarà Carlo Ancelotti, su questo non sembrano esserci più dubbi.

La fumata bianca è vicinissima e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’ufficialità, una volta che il club spagnolo abbia trovato l’accordo con l’Everton, con cui l’allenatore di Reggiolo è sotto contratto. Il ds José Angel Sanchez sta lavorando duramente in queste ore per convincere gli inglesi a liberare Ancelotti, pronto a firmare con il Real Madrid un triennale a sei milioni di euro a stagione. L’ultimo ostacolo riguarda al momento l’Everton, una volta ottenuta la risoluzione contrattuale non ci saranno più impedimenti e, a quel punto, Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Real Madrid.