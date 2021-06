Roland Garros, quattro azzurri in campo per un posto negli ottavi: il programma di sabato 5 giugno

Sono quattro gli italiani che scendono in campo oggi al Roland Garros per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale, obiettivo fallito ieri da Fabio Fognini per via della sconfitta subita contro Delbonis.

Un esponente della truppa azzurra sicuramente entrerà tra i migliori 16 dello Slam parigino, dal momento che Cecchinato e Musetti si affronteranno in un derby che promette spettacolo. Matteo Berrettini se la vedrà invece con Kwon, mentre Sinner avrà Ymer dall’altro lato della rete: due match alla portata che i due azzurri però non devono assolutamente sottovalutare.

Il programma del Roland Garros di sabato 5 giugno

Philippe-Chatrier – Dalle 12.00

B. Krejcikova VS E. Svitolina [5]

N. Djokovic [1] VS R. Berankis

A. Kontaveit [30] VS I. Swiatek [8] – Non prima delle 16.00

D. Koepfer VS R. Federer [8] – Non prima delle 21.00

Suzanne-Lenglen – Dalle 11:00

D. Schwartzman [10] VS P. Kohlschreiber

S. Kenin [4] VS J. Pegula [28]

R. Nadal [3] VS C. Norrie

C. Gauff [24] VS J. Brady [13]

Simonne-Mathieu – Dalle 11:00

S. Stephens VS K. Muchova [18]

C. Alcaraz VS J.L. Struff

M. Sakkari [17] VS E. Mertens [14]

M. Berrettini [9] VS S. Kwon

Campo 14

J. Sinner [18] VS M. Ymer – Secondo match dalle 11:00

M. Linette VS O. Jabeur [25]

Campo 7

M. Cecchinato VS L. Musetti

M. Kostyuk VS V. Gracheva