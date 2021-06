Wimbledon, il programma degli italiani in campo oggi a Londra: debutto per Berrettini e Sonego

Terzo giorno di partite a Wimbledon e anche oggi calendario fitto sull’erba dell’All England Club, a causa della pioggia caduta copiosa lunedì e martedì.

Alle sfide già in programma oggi si sono aggiunte quelle non concluse ieri, tra cui Mager-Londero e Caruso-Cilic. Debutto per Matteo Berrettini, che affronterà Guido Pella dopo aver atteso tre giorni prima di scendere in campo. Esordio anche per Lorenzo Sonego contro Pedro Sousa e Camila Giorgi contro Jil Teichman, mentre Seppi e Fognini si giocheranno un pass per il terzo turno rispettivamente contro Kudla e Djere.

Il programma degli italiani in campo oggi a Wimbledon:

Campo 3 (programma inizia alle 12)

1° match Matteo Berrettini vs. Guido Pella (Arg)

Campo 18 (programma inizia alle 12)

2° match Salvatore Caruso vs. Marin Cilic (Cro)

Campo 4 (programma inizia alle 12)

3° match Lorenzo Sonego vs Pedro Sousa (Por)

4° match Andreas Seppi vs. Denis Kudla (Usa)

Campo 6 (programma inizia alle 12)

1° match Camila Giorgi vs. Jil Teichmann (Sui)

Campo 11 (programma inizia alle 12)

4° match Fabio Fognini vs. Laslo Djere (Srb)

Campo 17 (programma inizia alle 12)

2° match Gianluca Mager vs. Juan Ignacio Londero (Arg)