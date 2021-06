Portogallo-Germania, Ronaldo umilia Rudiger: sombrero e colpo di tacco no look di CR7 [VIDEO]

Magia di Cristiano Ronaldo nel corso del primo tempo di Portogallo-Germania, un gioco di prestigio del portoghese che umilia Rudiger lasciandolo di sasso. CR7 prima elude l’intervento dell’avversario con un sombrero elegante, per poi servire con un colpo di tacco no look un proprio compagno appostato nei paraggi. Un vero e proprio capolavoro di tecnica e precisione quello di Ronaldo, autore peraltro del gol del vantaggio del Portogallo, prima dell’uno-due tedesco.