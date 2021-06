Il successo al Queen’s non basta, Murray ridimensiona Berrettini: “non è in grado di vincere Wimbledon”

Si sono affrontati al secondo turno del Queen’s e la vittoria se l’è presa senza patemi Matteo Berrettini, annientando Andy Murray senza lasciargli la possibilità di metterlo in difficoltà.

Un match seguito dai commenti dello scozzese nei confronti del numero 1 italiano, arrivato addirittura a vincere il torneo londinese, diventando il primo azzurro della storia a riuscirci. Tuttavia, Murray non è convinto del fatto che Berrettini possa ambire alla vittoria di Wimbledon, nonostante l’ottimo feeling mostrato dal giocatore italiano sull’erba.

Le parole di Murray

Stuzzicato sulle qualità di Berrettini, Murray ha ammesso: “in campo ero un po’ teso contro Berrettini, ho avuto un po’ di chance sul servizio di Matteo ma lui serve molto bene ed io ho fallito le chance a disposizione. Sull’erba contro i Top player hai pochissime occasioni e tu devi essere abile a sfruttarle, cosa che io non ho fatto. Matteo può vincere Wimbledon? Non so sinceramente se lui possa essere un reale contendente per il titolo, ha si un ottimo servizio e sappiamo che questo è molto importante sull’erba ma i campi di Wimbledon sono più lenti di quelli del Queen’s e dipenderà molto dalla risposta, ma in generale ho come l’impressione che gli manchi ancora qualcosa per poter vincere un torneo del Grande Slam“.