Italia inarrestabile a Euro 2021, ma Cassano va controcorrente: “non ha giocato partite attendibili”

Due vittorie su due partite giocate, doppio 3-0 a Turchia e Svizzera e pass per gli ottavi di finale di Euro 2021 già in tasca. E’ un’Italia che gioca bene e vince quella di Roberto Mancini, capace di plasmare una Nazionale a sua immagine e somiglianza: sbarazzina e spiccatamente dedita al gioco offensivo.

I successi ottenuti in questo avvio di Europeo però non hanno esaltato Antonio Cassano che, nel corso di una puntata della Bobo Tv, ha rivelato: “le partite si iniziano a vedere dagli ottavi in poi, alla fine Germania, Francia, Belgio, Inghilterra vincono sempre. Quello che sta facendo Mancini è incredibile, ma la realtà dice che in questo momento le partite vanno prese con le pinze. Chi ha impressionato? Io fatico a dire Italia, Francia o Inghilterra, non sono partite attendibili“.

Il recupero di Eriksen

Antonio Cassano poi si è soffermato sulla situazione di Christian Eriksen, facendo un paragone con se stesso: “io sono stato fermo per un problema al cuore, in Italia non danno l’idoneità. Bisogna vedere all’estero, in Inghilterra bisogna capire chi si prende le responsabilità e capire i rischi. La cosa fondamentale è che possa vivere con la famiglia e i figli“.