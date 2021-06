Definito il nuovo format della Coppa Italia: numero di squadre ridotto e finale allo stadio Olimpico

Il nuovo format della Coppa Italia è stato finalmente reso noto dalla Lega di Serie A, che ha diramato nella giornata di oggi il regolamento previsto per la competizione nel prossimo triennio. Drastica la riduzione del numero delle squadre partecipanti, non più 78 come l’anno passato bensì 44:

20 squadre di Serie A ( Juventus, Inter, Milan, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo teste di serie)

teste di serie) 20 squadre di Serie B

4 squadre di Serie C

Il format

Nel primo turno preliminare si sfideranno otto squadre, ossia le tre promosse dalla C alla B più il club vincente dei playoff, che andranno a sfidare in casa le tre seconde classificate dei gironi di Serie C e la vincitrice della Coppa Italia di categoria. Tutte le altre società inizieranno a giocare a partire dal turno successivo, mentre le otto teste di serie di Serie A debutteranno agli ottavi di finale. Tutte le partite si giocheranno in gara unica, tranne le semifinali che saranno di andata e ritorno con la regola del gol in trasferta. La finale tornerà a giocarsi allo Stadio Olimpico di Roma, dopo quella di quest’anno disputata al Mapei Stadium.