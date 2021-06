Che fine ha fatto Bottas? Odissea per il finlandese, Mercedes senza pilota nel giovedì di Baku

Che fine ha fatto Valtteri Bottas? Il paddock di Formula 1 si è posto questa domanda quando il pilota finlandese non è comparso a Baku, dove oggi sono in programma le consuete conferenze stampa del giovedì. Un’assenza che ha fatto parecchio rumore, dovuta però a motivi che poco hanno a che vedere con la Mercedes e con lo stesso driver di Nastola. Quest’ultimo infatti è rimasto bloccato in Finlandia a causa di un ritardo del volo che avrebbe dovuto portarlo in Azerbaijan, costringendolo a rimanere in aeroporto per cinque ore e mezza.

La spiegazione di Bottas

Collegatosi via zoom con i giornalisti presenti in sala stampa, Valtteri Bottas ha spiegato i motivi della sua assenza: “sono ancora in Finlandia – l’ammissione del finlandese con la faccia stravolta – l’aereo avrebbe dovuto essere già a a Baku in questo momento. Ma sono in aeroporto da cinque ore e mezza ormai. Ho avuto qualche problema con il volo e ho dovuto trovare un nuovo aereo. Finalmente ne ho trovato un altro, ma non sta ancora partendo. Ma lo farà presto, si spera”.