Tragedia in Campania, un 29enne muore d’infarto durante il ‘Memorial’ per il fratello scomparso

Una tragedia si è verificata nella giornata di ieri a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove Giuseppe Perrino è deceduto in campo all’età di 29 anni nel corso di un partita organizzata per ricordare il fratello, morto nel 2018 durante un’uscita in bicicletta. Fatale un arresto cardiaco avvenuto presso il Centro Sportivo Football ‘Cangianiello’, dove si disputava il torneo di calcetto dedicato a giovani atleti scomparsi. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno sequestrato la salma per l’esame autoptico, disposto dall’autorità giudiziaria.

La carriera di Perrino

Giuseppe Perrino è cresciuto nelle giovanili del Parma, per poi trasferirsi all’Ebolitana in Lega Pro. Il 29enne poi ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 21 di Lega Pro, partecipando al torneo di Dubai del 2011. Successivamente, Perrino ha giocato anche in Serie D con Sapri, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra. “Solo qualche giorno fa – le parole del sindaco Falanga – ho inaugurato il torneo rionale e ricordato Rocco. Ieri sera quest’altra tragica fatalità, che ci ha spinto ad annullare la cerimonia per la Festa della Repubblica”.