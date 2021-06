Quanti soldi vince chi trionfa a Wimbledon? Montepremi monstre, assegno milionario per il campione

E’ lo Slam più prestigioso del circuito, per questo motivo il montepremi di Wimbledon non può non essere diverso rispetto agli altri tornei.

Cifre monstre per i giocatori impegnati sull’erba dell’All England Club, i quali hanno l’opportunità di accrescere la somma a loro destinata avanzando più possibile in tabellone. L’accesso al secondo turno vale già quasi 90mila euro, mentre gli ottavi garantiscono addirittura più di 200mila euro. L’approdo in finale permette di intascare invece oltre un milione di euro, importo che si raddoppia in caso di vittoria di Wimbledon.

Il montepremi di Wimbledon

Queste le cifre esatte previste per i vari step: